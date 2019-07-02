Бразилия — Аргентина: прогноз Дениса Казанского на матч 1/2 финала Кубка Америки

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Бразилия — Аргентина в рамках 1/2 финала Кубка Америки 2019 года.



Ставка: удаление в матче за 3.28.



«Конечно, многие сейчас рассуждают, как здорово было бы увидеть Бразилию и Аргентину в финале, но то, что Аргентина залезла в полуфинал, – это уже большое приключение. На этом турнире команда разочаровывает – полутренер, полусостав, полуМесси, потому что пока с игры он не забил на этом турнире. Это всегда настораживает, когда игрок такого калибра молчит. Может быть, в главном матче он разговорится, но Бразилия сейчас хороша.



Давайте вспомним, что после чемпионата мира Бразилия ещё ни разу не проиграла – 14 матчей, 11 побед и 3 ничьих у команды Тито. Она на этом турнире хороша, хоть с Парагваем пришлось помучиться. Но самое главное, что психологический барьер пройден – помните, что они сливали всё время Парагваю в серии пенальти? А тут взяли и прошли. Поэтому я думаю, что Бразилия в этой встрече победит, но я бы сыграл на красную карточку.



Мне кажется, что здесь будет невероятный огонь. Белу-Оризонти — это психологически сложное место для всей Бразилии, там команда сгорела 1:7 Германии. Аргентина если будет плохо играть, то будет мстить, Бразилия если будет плохо играть, то тоже будет мстить. Здесь будет что-то невероятное. Если ЦСКА и «Спартак» в товарищеской игре получили красную карточку, то на Кубке Америки, когда Бразилия и Аргентина будут играть между собой, красная карточка в такой игре появится обязательно. Это электричество должно найти какой-то выход, и найдёт оно выход в удалении», — сказал Казанский.