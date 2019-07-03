ЦСКА — «Ростов»: котировки на матч турнира в Австрии
Сегодня, 3 июля, в Австрии в 19:00 начнётся товарищеская встреча в рамках Кубка Париматч Премьер – 2019 ЦСКА — «Ростов». Букмекеры назвали фаворита матча.
Поставить на победу москвичей можно за 1.70, что соответствует вероятности 56%. Шансы ростовчан победить эксперты оценили коэффициентом 4.70 (20%). На ничью предлагается коэффициент 4.00 (24%).
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.75. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.08. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.73. За 2.00 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — ничья 1:1 (коэффициент 7.50).
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