Чили – Перу: прогноз Максима Калиниченко на полуфинал Кубка Америки—2019

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Америки Чили – Перу.



Ставка: победа Чили и обе забьют за 4.68.



«Сборная Чили оправдала статус одного из главных фаворитов своей группы и уверенно шагнула в плей-офф. Единственной неудачей чилийцев стал поединок с Уругваем, проигранный со счётом 0:1 в последнем туре. Из-за этого поражения команда Рейнальдо Руэды попала в четвертьфинале на сборную Колумбии, победившую во всех трёх поединках группового этапа.



Несмотря на это, чилийцы показали отличный футбол и свели поединок к нулевой ничьей, а в серии пенальти переиграли «кофейщиков». Сборная Перу в группу вступила не лучшим образом – с четырьмя очками «инки» заняли третье место в группе, потерпев в последнем туре сокрушительное поражение 0:5 от Бразилии. Тем не менее в плей-офф перуанцы оказались и сходу сотворили сенсацию – не позволили Уругваю себя обыграть в основное время, а в серии пенальти были удачливее.



Сборная Чили является фаворитом встречи – она укомплектована качественными футболистами, да и по игре «инков» явно превосходит. Однако чилийцы имеют довольно ненадёжную линию обороны, и Перу вполне может этим воспользоваться, но вряд ли стоит ждать сенсации и в этой встрече – опыт Уругвая команда Руэды учтёт и до серии пенальти дело доводить не станет. Предлагаю поставить на победу Чили и обе забьют».