Флинк — Гёргес: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 2-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Варвара Флинк — Юлия Гёргес во втором круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: меньше 20 геймов за 1.90.



«Честно говоря, здесь мне и сказать особенно нечего. Зная, как играет Варвара Флинк, не верю, что ей удастся составить достойную конкуренцию Юлии Гёргес. На траве это будет сделать невероятно сложно. Немка показала свою великолепную готовность на подводящих турнирах. Только Эшли Барти её сумела остановить. Сейчас немка действительно чувствует себя прекрасно.



Флинк прошла первый круг, и это уже результат, который она может расценивать как позитивный. Не хватит ей жёсткости, чтобы соперничать на равных с Гёргес. Немка обладает очень мощной подачей, её удары на траве особенно эффективны. Мяч буквально свистит. Рассчитывать можно только на огромное количество ошибок со стороны Гёргес. Но вряд ли это будет. Она в прошлом году была в полуфинале. Нужно защищать очки, так что подарков Флинк ждать не стоит.



Думаю, меньше 19,5 гейма будет сыграно. Очень уверенно Гёргес должна выигрывать в предстоящем матче», — сказала Чакветадзе.