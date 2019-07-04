Путин подписал закон об упрощении идентификации в букмекерских конторах

Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный упростить идентификацию игроков онлайн-сегмента букмекерских компаний.



Согласно документу, идентификацию игроков сможет осуществлять Центр учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).



Закон направлен на устранение положений, требовавших двойной идентификации — как со стороны организатора азартных игр, так и со стороны ЦУПИСа.



Кроме того, закон предусматривает добавление услуг банковского платёжного агента ЦУПИС в состав разрешённого вида сопутствующей деятельности в игорном заведении.



Информацию о клиенте БК можно будет получить из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), но ЦУПИС обязан перед этим запросить согласие у пользователя.



По словам одного из авторов законопроекта депутата Госдумы Андрея Лугового, изменения направлены в первую очередь на борьбу с нелегальным оборотом азартных игр, а также на создание необходимых условий для увеличения налоговых поступлений в бюджет страны.



Госдума приняла соответствующий закон 18 июня 2019 года, Совет федерации одобрил его 26 июня.