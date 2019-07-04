Путин подписал закон об упрощении идентификации в букмекерских конторах

Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный упростить идентификацию игроков онлайн-сегмента букмекерских компаний.
Согласно документу, идентификацию игроков сможет осуществлять Центр учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).
Закон направлен на устранение положений, требовавших двойной идентификации — как со стороны организатора азартных игр, так и со стороны ЦУПИСа.
Кроме того, закон предусматривает добавление услуг банковского платёжного агента ЦУПИС в состав разрешённого вида сопутствующей деятельности в игорном заведении.
Информацию о клиенте БК можно будет получить из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), но ЦУПИС обязан перед этим запросить согласие у пользователя.
По словам одного из авторов законопроекта депутата Госдумы Андрея Лугового, изменения направлены в первую очередь на борьбу с нелегальным оборотом азартных игр, а также на создание необходимых условий для увеличения налоговых поступлений в бюджет страны.
Госдума приняла соответствующий закон 18 июня 2019 года, Совет федерации одобрил его 26 июня.
- 4 июля 2019
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 3 июля 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 2 июля 2019
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45