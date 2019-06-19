Госдума приняла закон об упрощении идентификации для клиентов букмекеров

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 423799-7, призванный решить проблему двойной идентификации. Теперь его рассмотрит Совет Федерации, после чего он пойдёт на подпись президенту РФ.
«Главным фактором, влекущим переориентацию игроков на сегмент зарубежных букмекерских контор, является проблема с допуском игрока до интерактивной ставки — посредством сложных процедур дублирующей идентификации, влекущих необходимость личного присутствия одного и того же лица и в букмекерской конторе, и в отделении ЦУПИС, что противоречит модели интернет-бизнеса.
Сложный, многоступенчатый процесс идентификации непонятен участнику азартной игры, в ряде случаев невыполним на практике, стимулирует игроков к поиску путей преодоления государственных мер, направленных на борьбу с нелегальным игорным бизнесом", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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