Госдума приняла закон об упрощении идентификации для клиентов букмекеров

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 423799-7, призванный решить проблему двойной идентификации. Теперь его рассмотрит Совет Федерации, после чего он пойдёт на подпись президенту РФ.

«Главным фактором, влекущим переориентацию игроков на сегмент зарубежных букмекерских контор, является проблема с допуском игрока до интерактивной ставки — посредством сложных процедур дублирующей идентификации, влекущих необходимость личного присутствия одного и того же лица и в букмекерской конторе, и в отделении ЦУПИС, что противоречит модели интернет-бизнеса.

Сложный, многоступенчатый процесс идентификации непонятен участнику азартной игры, в ряде случаев невыполним на практике, стимулирует игроков к поиску путей преодоления государственных мер, направленных на борьбу с нелегальным игорным бизнесом", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.