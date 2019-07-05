Медведев — Гоффен: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Давид Гоффен в третьем круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: победа Медведева за 1.87.



«Продолжаем говорить о Уимблдоне – Даниил Медведев сыграет с Давидом Гоффеном. Давид Гоффен сейчас разыгрался, он хорошо себя чувствует на траве, я ожидаю затяжных розыгрышей в этом матче, потому что теннисисты больше любят играть на стабильность.



Немного странно видеть такого высокого теннисиста, как Медведев, который мощно подаёт, но потом не так сильно пробивает по мячу. Тем не менее кажется, что Даниил Медведев может выиграть эту встречу, хотя Гоффен сейчас на хорошем ходу. Всё-таки очень неудобные мячи Даня играет – очень низко над сеткой. Гоффену будет не так просто справляться с обработкой мяча, так что, скорее всего, эту встречу выиграет Медведев», — сказала Чакветадзе.