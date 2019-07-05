Аналитики назвали фаворита Кубка африканских наций перед 1/8 финала

На Кубке африканских наций завершился групповой этап. Из 24 команд борьбу продолжили 16, впереди плей-офф. Букмекеры назвали фаворита турнира.



По оценке аналитиков, больше всего шансов победить у хозяев турнира — сборной Египта. Поставить на египтян можно с коэффициентом 4.10, это примерно 22% вероятности. В 1/8 финала Египет сыграет со сборной ЮАР (коэффициент 50.00, 2%).



Сделать ставку на успех Сенегала можно за 6.00 (15%). Сенегалу в первом раунде плей-офф предстоит встреча со сборной Уганды (50.00, 2%).



Шансы команды Марокко эксперты оценили коэффициентом 8.00 (10%). В 1/8 финала «Атласские львы» сыграют со сборной Бенина (100.00, 0.8%).



Поставить на Алжир можно за 8.50 (10%). Алжирцам на старте плей-офф будет противостоять команда Гвинеи (50.00, 2%).



Вероятность триумфа сборной Нигерии букмекеры оценили коэффициентом 11.00 (8%). Нигерийцы в 1/8 финала сыграют со сборной Камеруна (17.00, 5%).



Шансы Кот д'Ивуара оцениваются коэффициентом 12.50 (7%). Ивуарийцам предстоит поединок с командой Мали (50.00, 2%). Поставить на успех Ганы можно за 15.00 (6%). Ганцы в 1/8 финала сыграют с Тунисом (17.00, 5%).



Наконец, вероятность успеха ДР Конго аналитики оценили коэффициентом 50.00 (2%). Конголезцы сыграют со сборной Мадагаскара (75.00, 1,2%).