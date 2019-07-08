Халеп — Гауфф: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 1/8 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп — Кори Гауфф в 1/8 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Гауфф выиграет минимум 8 геймов за 1.85.
«Многим не понравилась игра Кори Гауфф с Полоной Херцог, критиковали даже юную американку. Я этого совсем не понимаю. Она показала в матче с Винус Уильямс, что готова к жёстким, красивым перестрелкам, быстрой игре. Херцог же сама от этого увиливала, слева играла только резаными. Какие претензии могут быть к Гауфф, которая вытащила почти проигранный матч? Она проявила характер, сумела перестроиться и сыграть так, как нужно. Она молодец.
Халеп, как мне кажется, не любит играть с молодыми. Одно дело — победить Вику Азаренко, румынка смогла её сломить в середине первого сета. Другое дело — когда ты фаворит, от тебя все ждут победы, а напротив молодая девушка, которой вообще нечего терять.
Здесь уже никто не будет переходить исключительно на резаные, будет плотная игра. И, думаю, у Гауфф есть шансы. У неё поставленные удары с обеих сторон, она может поддавить Халеп, в мощи она уже превосходит Симону. Рискну предположить, что американка выиграет больше 7,5 гейма», — сказала Чакветадзе.
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