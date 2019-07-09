Победа Умбера над Оже-Альяссимом на Уимблдоне принесла клиенту БК 3,6 млн рублей

Клиент БК «Фонбет» поставил 1 млн рублей на победу французского теннисиста Уго Умбера над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче 3-го круга Уимблдона. Коэффициент пари составил 4.60.



Альяссим, посеянный на турнире под 19-м номером, считался фаворитом матча, однако победил француз. За 2 часа и 9 минут Умбер переиграл своего соперника. Ему понадобилось три сета — 6:4, 7:5, 6:3. Причем во второй партии Оже-Альяссим вел со счётом 5:3, но не смог подать на сет, а затем проиграл еще 3 гейма подряд и уступил 5:7.



Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 4,6 млн рублей. Чистый выигрыш составил 3.6 млн рублей.



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