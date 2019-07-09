Гол на 91-й минуте в матче Чили — Перу лишил клиента букмекера 2 млн рублей

4 июля в полуфинальном матче Кубка Америки — 2019 встречались сборные Чили и Перу. Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 2 млн рублей на то, что в этом поединке будет забито меньше 3 мячей. Вероятность этого исхода аналитики оценили коэффициентом 1.67.



Уже в первом тайме перуанцы смогли забить 2 гола в ворота сборной Чили. Отличились Эдисон Флорес и Йосимар Йотун. А вот во втором тайме голов не было до самой концовки встречи. На первой из пяти добавленных арбитром минут Хосе Паоло Герреро получил мяч на линии штрафной, воспользовался несогласованностью чилийских защитников, обыграл вратаря и в третий раз поразил ворота соперника.



Таким образом, до того, чтобы ставка сыграла, не хватило 4,5 минуты. Клиент букмекера лишился 2 млн рублей.