Куэрри — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру 1/4 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Сэм Куэрри — Рафаэль Надаль в 1/4 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Куэрри выиграет хотя бы один сет за 1.87.
«Надаль пока испытал проблемы только в матче с Ником Киргиосом, который держался за счёт своей подачи и мощной игры в своих геймах. С остальными разобрался испанец легко, Соузу бедного просто разгромил. Но с Сэмом Куэрри так не получится. Американец также обладает мощнейшей подачей, он уже добирался до полуфинала Уимблдона. И сейчас он в великолепной форме. Пропустил несколько месяцев Сэм, залечивал травму, да и на грунте не хотелось ему играть, я думаю. И после этого он сразу вышел в финал турнира, а теперь и в четвертьфинал Уимблдона. Удивительно просто.
На этом турнире Куэрри только два сета уступил. Было это на старте турнира, когда он выбил Доминика Тима, а также в четвёртом круге в матче с Теннисом Сандгреном. В обоих случаях тай-брейки проигрывал Куэрри.
Я думаю, за счёт мощнейшей подачи американец будет держаться, дотягивать до тай-брейков, а там всё может сложиться в его сторону. Достаточно сделать один мини-брейк, и Рафе будет сложно отыгрываться. Но и на приёме Куэрри может быть опасным, способен он рискнуть, сыграть остро. Я думаю, сет ему по силам выиграть у Надаля», — сказала Чакветадзе.
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