«Арсенал» – «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на игру 1-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Арсенал» – «Динамо» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 12 июля, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: ничья за 3.05.



«Думаю, что, как и обычно бывает в первых турах, голов много ждать не стоит. Будет напряжённый матч без большого количества опасных моментов.



У «Динамо» значительно обновился состав. Футболисты пока не сыгрались. А «Арсенал» будет испытывать проблемы в атаке, поскольку команду покинули футболисты, которые в прошлом сезоне определяли игру туляков в нападении. Это Джорджевич, Бакаев, Мирзов. Мне представляется, что матч закончится вничью и голов много не будет», — сказал Ловчев.