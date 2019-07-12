БК «Фонбет» принимает ставки на The International 2019

С 16 по 25 августа пройдет главное киберспортивное событие игрового сезона Dota 2 — The International 2019. БК «Фонбет» уже начал принимать ставки на квалификации турнира. Кроме классических ставок на победителя матча можно выбрать такие виды пари, как первые 10 киллов, first blood, первый рошан, и многие другие.



Также можно поставить и на общий банк призовых TI9. Аналитики БК «Фонбет» склонны полагать, что итоговая сумма превысит $ 32 000 000, коэффициент на этот исход — 1,75. На данный момент фонд турнира уже перевалил за отметку в $ 26 000 000, а впереди ещё 64 дня для его окончательного формирования. Отметим, что год назад призовой фонд составил $ 25 000 000.



Ознакомиться с линией можно в специальном разделе сайта «Фонбет».