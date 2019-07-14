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«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ
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Спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.25

«Сложная встреча для прогноза. «Краснодар» сильно обновился, изменился, потому как многие игроки команду покинули, многие травмированы, новички – это, да, статусные футболисты, но, мне кажется, пока они толком не вписались в рисунок игры. Не успели вписаться – официальных матчей ещё ведь не было.

«Ахмат» усилился Глушаковым, безусловно, «Ахмат» делает ставку на этот сезон, потому что есть шанс пробиться в еврокубки, как уверяют в Грозном.

Поэтому я думаю, что будет упорный матч. И так как тур первый, а значит, много напряжения и волнения, я бы рискнул поставить на ничью».

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