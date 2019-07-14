«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ

Спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Ахмат» — «Краснодар».



Ставка: ничья за 3.25



«Сложная встреча для прогноза. «Краснодар» сильно обновился, изменился, потому как многие игроки команду покинули, многие травмированы, новички – это, да, статусные футболисты, но, мне кажется, пока они толком не вписались в рисунок игры. Не успели вписаться – официальных матчей ещё ведь не было.



«Ахмат» усилился Глушаковым, безусловно, «Ахмат» делает ставку на этот сезон, потому что есть шанс пробиться в еврокубки, как уверяют в Грозном.



Поэтому я думаю, что будет упорный матч. И так как тур первый, а значит, много напряжения и волнения, я бы рискнул поставить на ничью».