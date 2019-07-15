«Локомотив» — «Рубин»: котировки на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня в Москве в матче 1-го тура РПЛ встретятся «Локомотив» и «Рубин». Встреча начнётся в 20:00 мск. Букмекеры назвали фаворита игры.
Поставить на хозяев поля можно с коэффициентом 1.40. Это соответствует вероятности 67%. Шансы казанцев победить эксперты оценили коэффициентом 9.00 (10%). На ничью можно сделать ставку за 4.30 (23%).
Вероятность того, что команды забьют минимум 3 гола в матче, аналитики оценили коэффициентом 2.25. Сделать ставку на то, что в игре будет меньше 3 голов, можно за 1.6. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно с коэффициентом 2.50. Вероятность того, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, букмекеры оценили коэффициентом 1.45.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт встречи — победа команды Юрия Сёмина со счётом 1:0 (коэффициент 5.50).
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