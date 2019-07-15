«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Романа Нагучева на игру 1-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: в 1-м тайме забьют меньше голов, чем во 2-м за 2.20.
«Я много раз комментировал матч «Локомотив» — «Рубин» — почти всегда низы, причём низы такие, что в первом тайме вообще нет никаких моментов, а голы, если они и случаются, именно во втором тайме. Так было и в прошлом году, в том числе и в Кубке России, и в некоторых других сезонах.
Матчи между «Локомотивом» и «Рубином» кто бы их ни тренировал, проходят примерно по одному сценарию. Наверное, исключением является матч 2006 года, когда команды сыграли в Черкизово со счётом 4:4, но сейчас вряд ли мы можем рассчитывать на что-то подобное. Я думаю, что первый тайм также уйдёт на разведку. «Локомотив» в первых таймах забивает гораздо меньше, чем во вторых. Ну и «Рубин» плюс ко всему пока неизвестная команда. В первой половине команды будут присматриваться друг к другу, нащупают слабые и непрочные места, а во втором тайме примутся за дело.
Мне кажется, что второй тайм будет результативнее первого — лучшая ставка, которую можно придумать для матча «Локомотив» — «Рубин» вообще в любом сезоне», — сказал Нагучев.
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