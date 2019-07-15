«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Юрия Белоуса на встречу 1-го тура РПЛ
Футбольный функционер Юрий Белоус сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в первом туре российской Премьер-лиги сезона-2019/20. Заключительный матч стартового тура чемпионата России состоится в Москве, на стадионе «Локомотив», и начнется в 20:00 мск 15 июля.
Ставка: «Локомотив» выиграет со счетом 3:0 за 9.50.
«Локомотив» — явный фаворит в матче с «Рубином». «Железнодорожники» обыграли в матче за Суперкубок «Зенит». А «Рубину», судя по всему, придётся очень тяжело в этом сезоне. Мой прогноз на этот матч — победа «Локомотива» со счётом 3:0, — сказал Белоус.
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