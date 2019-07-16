Вихлянцева — Перрин: эксперты назвали фаворита матча 1-го круга в Лозанне

Сегодня в матче 1-го круга турнира WTA в Лозанне россиянка Наталья Вихлянцева сыграет с представительницей Швейцарии Конни Перрин. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Вихлянцевой можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 71% вероятности. Шансы Перрин букмекеры оценили коэффициентом 3.20 (29%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 2.00. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Вихлянцевой в двух сетах (коэффициент 1.80).



Победитель матча во второом круге турнира сыграет с седьмой сеяной турнира Дарьей Гавриловой из Австралии.