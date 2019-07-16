Поражение Надаля от Федерера лишило клиента букмекера 3 млн рублей

Клиент БК «Фонбет» поставил 3 млн рублей на победу испанца Рафаэля Надаля над швейцарцем Роджера Федерера в полуфинальном матче мужского одиночного разряда Уимблдона. Коэффициент пари составил 1.70.



Первую партию на тай-брейке выиграл Федерер, оба теннисиста удачно сыграли на своих подачах, но в 13-м гейме швейцарец был точнее. Надаль взял реванш во втором сете, дважды взяв подачу швейцарца — 6:1. К сожалению для игрока, это был последний успех испанца в матче. Последующие два сета остались за Федерером — 6:3, 6:4.



Таким образом, пари игрока оказалось неудачным. Клиент букмекера проиграл 3 млн рублей, сделав неправильный выбор.



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