Поражение Надаля от Федерера лишило клиента букмекера 3 млн рублей
Клиент БК «Фонбет» поставил 3 млн рублей на победу испанца Рафаэля Надаля над швейцарцем Роджера Федерера в полуфинальном матче мужского одиночного разряда Уимблдона. Коэффициент пари составил 1.70.
Первую партию на тай-брейке выиграл Федерер, оба теннисиста удачно сыграли на своих подачах, но в 13-м гейме швейцарец был точнее. Надаль взял реванш во втором сете, дважды взяв подачу швейцарца — 6:1. К сожалению для игрока, это был последний успех испанца в матче. Последующие два сета остались за Федерером — 6:3, 6:4.
Таким образом, пари игрока оказалось неудачным. Клиент букмекера проиграл 3 млн рублей, сделав неправильный выбор.
Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».
- 16 июля 2019
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 15 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2019
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:00
Партнерский контент