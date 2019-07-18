«Кайрат» — «Широки Бриег»: прогноз Игоря Криушенко на игру Лиги Европы

Известный футбольный специалист, тренировавший БАТЭ, «Динамо» (Минск), «Сибирь» и национальную сборную Беларуси, Игорь Криушенко дал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Кайрат» — «Широки Бриег».



Ставка: победа «Кайрата» за 1.70.



«Первая игра «Кайрата» и «Широки Бриега» была достаточно открытой. Обе команды старались действовать на встречных курсах, создали большое количество хороших подходов и опасных моментов в игре. Старались и прессинговать соперника, и встречать его достаточно высоко. Но, учитывая, что и те и другие играли в одного опорного полузащитника, при высокой встрече игроков оппонента возникали зоны, которые хорошо использовали при работе в недодачу игроки группы атаки, получая мячи как между линиями, так и в зоне, свободной от страховки опорного полузащитника. И за счёт этого постоянно создавалась острота и у тех, и у других ворот. Гол забил «Кайрат», когда соперник был пойман с высокой линией обороны хорошей разрежающей передачей.



Говорить о том, что в этом противостоянии всё ясно, я бы не стал. Потому что, ещё раз говорю, обе команды – атакующие, обе сыграли в открытый футбол, который нравится зрителям. Надеюсь, что «Кайрат» сыграет дома на результат, создаст плотность в обороне, перекроет зоны, которыми пользовался соперник, особенно, ещё раз говорю, зону опорного полузащитника: здесь нужно помочь сыграть, возможно, и в два центральных хавбека, чтобы перекрывать зону радиуса при атаках соперника, потому что оттуда было нанесено много опасных ударов. Думаю, Алексей Шпилевский сделает правильные выводы и выстроит игру команды в правильном направлении. Мне кажется, что поединок в Алма-Ате завершится либо ничьей с забитыми мячами, либо победой «Кайрата» в один мяч – 2:1 ,3:2. Ещё бы поставил на тотал больше 2 в этом матче», — сказал Криушенко.