Сенегал – Алжир: прогноз Питера Одемвингие на финальный матч Кубка Африки

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на финальный матч Сенегал – Алжир в рамках Кубка африканских наций—2019.



Ставка: победа Алжира в основное время за 2.95.

«Две команды вполне заслуженно вышли в финал при отличной обороне. Играли в атакующий футбол, зрелищный, создали много моментов и умеют ими воспользоваться, как мы видели в последнем матче Алжира на последней минуте со сборной Нигерии. Конечно, это меня разочаровало.



Но, я думаю, они заслуженно вышли в финал и были сильнее Нигерии. И в этой игре, я думаю, они возьмут верх, так как лидер, защитник Сенегала, Кулибали будет отсутствовать из-за двух жёлтых карточек. Но всё-таки матч нас ждёт интересный.



Думаю, голы будут со стороны и Сенегала, и Алжира. Но всё-таки, как я сказал, отсутствие Кулибали скажется на игре защиты Сенегала. Мой прогноз — 2:1 в пользу Алжира», — сказал Одемвингие.