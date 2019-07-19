Сенегал – Алжир: прогноз Жорди Гратакоса на финальную игру Кубка Африки

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на финал Кубка африканских наций 2019 Сенегал – Алжир.



Ставка: победа Сенегала ровно в 1 мяч за 4.30.



«В финале встречаются две довольно равные команды, и тут нужно присмотреться к деталям.



Важно, что Сенегал и Алжир уже встречались на этом Кубке Африки. В группе победу одержал Алжир (1:0). С тех пор, впрочем, Сенегал выиграл все свои матчи и – важный момент! – не пропустил ни одного мяча. Алжирцы тоже показали свою силу, обыграв очень мощные команды – Кот-д’Ивуар и Нигерию. У Сенегала есть Мане, у Алжира – Марез.



Силы равны, но тут свою роль должна сыграть психология. На таких больших турнирах очень важное значение имеет результат первой очной игры между соперниками. Психологическое преимущество будет иметь команда, которая проиграла первый матч. Речь о Сенегале. Поражение в той игре позволит команде сделать правильные выводы, понять, где она ошиблась и что необходимо усилить. Это очень поможет и в плане настроя, и в разработке плана на матч.



Поэтому я ставлю в финале на Сенегал. Команда победит за счёт психологии. Думаю, победа будет очень трудной – в один мяч», — сказал Гратакос.