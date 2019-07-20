«Уфа» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» — «Краснодар» во 2-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Краснодар» выиграет за 2.00.



«Есть закономерность, что матчи между этими командами получаются малорезультативными. Если посмотреть на последние шесть игр, это сплошные низы: либо 0:0, либо 1:0 в пользу «Краснодара», либо вот была ничья в Краснодаре — 1:1. Ну и до этого, в позапрошлом сезоне, на замечательной арене в Краснодаре «Уфа» выиграла — 1:0.



Соперник не очень удобный для «Краснодара». Но так уж получается, что на чужом поле, на искусственном газоне стадиона «Нефтяник», побед у «Краснодара» больше. Там «Краснодар» действует увереннее. Но то был тот «Краснодар», с понятным стилистически футболом, сейчас же много новичков. Были неплохие моменты в Грозном, где «Краснодар» напоминал себя основательно по розыгрышу мяча. Но все равно команда только строится. Плюс мне еще показалось, что «Краснодару» в Грозном не хватило злости, жадности до результата, чтобы увезти какие-то очки.



«Уфа» матч проиграла, при этом забив два мяча в Екатеринбурге. Читал интервью Шамиля Газизова, у него был день рождения, с которым его с удовольствием поздравляю. Он сказал, что день рождения это день рождения, а игра команды — совершенно другая история. «Уфа» верит, что в первом домашнем матче сезона наберет очки.



Но, честно говоря, я больше верю в «Краснодар». Раз он в последнее время обыгрывал «Уфу» на выезде, то и здесь индивидуальный класс игроков должен сказаться. Ари забьет — «Краснодар» выиграет 1:0».