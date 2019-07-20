Кит Турман – Мэнни Пакьяо: прогноз Романа Мазурова на бой за титул по версии WBA

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой в полусреднем весе по версии WBA Кит Турман (США) – Мэнни Пакьяо (Филиппины), который состоится 21 июля.



Ставка: победа Мэнни Пакьяо за 1.78



«Желтый Дьявол снова в деле. Филиппинскому сенатору уже 40 лет, а он все никак не уймется. Многие в его возрасте уже давно отрастили пузо, сидят дома да вспоминают лихие деньки, что минули пару добрых столетий назад. Пак просто уничтожил двух матерых нокаутеров — Лукаса Матиссе и скандалиста Эдриена Броунера. Казалось бы, всё, ты, красавчик, уходи от греха, не надо превращаться в Роя Джонса и похожих на него легенд, что дерутся в Мытищах за бутерброды. Уверен, с деньгами у Пакьяо полный порядок, а значит, в наличии «мэнниакальное» желание избивать народ.



Пак — чемпион мира в восьми весовых категориях. Во время лютой молодости филиппинец, помимо безумной темповой работы, еще и нокаутировал соперников одного за другим. Но шли годы, и запал немного иссяк. Уже не было того страшного Желтого Дьявола, что наводил священный ужас. Мэнни подобрел, говорили одни, Пак постарел, судачили другие. Похоже, теперь эти разговоры поутихли. На текущий момент форма филиппинца такова, что он готов боксировать хоть с чертом лысым, если тот впишется в лимит его весовой категории.



Кит Турман долгое время справедливо считался одним из сильнейших бойцов своего дивизиона. Турман обладает шикарной техникой, пушечным ударом и отличной антропометрией. Да, были победы в близких боях, тем не менее в конечном итоге именно его рука была поднята вверх в знак победы. Правда, после успеха в бою с Гарсией Кит выбыл почти на два года и вернулся в противостоянии с Хосесито Лопесом — бойцом, которого он в лучшие годы просто не заметил бы. В итоге случилась победа с дичайшим скрипом несмазанной телеги.



Надвигается знатная сеча. Турман стряхнул ржавчину, перезарядил свои пушки и готов палить со всех орудий, пока соперник не выбросит белый флаг. Кит будет крупнее Пака, у него больший размах рук и преимущество в мощи. Американец постарается выключить свет в глазах филиппинца. На мой взгляд, для него это самый верный путь к победе. Но если Мэнни будет в близкой к оптимальной форме и не позволит по себе попасть, если он опять будет кружить, бить, давить темпом, перерабатывать, и снова бить, бить, бить, то у Турмана будет гораздо меньше шансов. Такой исход мне видится наиболее вероятным. Победа Пака по очкам».