«Динамо» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 2-го тура РПЛ

Бывший защитник, а ныне популярный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Рубин» во 2-м туре РПЛ сезона-2019/20. Встреча начнётся в Москве в 19:00 мск сегодня, 21 июля.



Ставки: ничья за 3.28, тотал матча меньше 2,5 мяча за 1.50.



«Неделю назад обновленный «Рубин» здорово сыграл с «Локомотивом», обрел уверенность и не сдастся без боя во втором подряд московском матче. «Динамо» будет нагнетать давление, но соперники, скорее всего, поделят очки. Мой прогноз — ничья при небольшом количестве голов, то есть 0:0 или 1:1».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».