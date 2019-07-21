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«Динамо» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 2-го тура РПЛ

«Динамо» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 2-го тура РПЛ
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Бывший защитник, а ныне популярный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Рубин» во 2-м туре РПЛ сезона-2019/20. Встреча начнётся в Москве в 19:00 мск сегодня, 21 июля.

Ставки: ничья за 3.28, тотал матча меньше 2,5 мяча за 1.50.

«Неделю назад обновленный «Рубин» здорово сыграл с «Локомотивом», обрел уверенность и не сдастся без боя во втором подряд московском матче. «Динамо» будет нагнетать давление, но соперники, скорее всего, поделят очки. Мой прогноз — ничья при небольшом количестве голов, то есть 0:0 или 1:1».

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