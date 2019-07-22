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Аналитики назвали шансы Икарди перейти в «Ювентус»

Аналитики назвали шансы Икарди перейти в «Ювентус»
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Туринский «Ювентус» оставил номер 9 свободным, подавая заявку на Международный кубок чемпионов. По сообщениям СМИ, это сделано специально для форварда Мауро Икарди, который вот-вот должен перебраться в Турин из миланского «Интера». Букмекеры принимают ставки на переход аргентинца.

Поставить на то, что Икарди станет игроком «Ювентуса» до 2 сентября, можно за 2.15. Это около 46% вероятности. Сделать ставку на то, что сделка не состоится, можно с коэффициентом 1.65 (54%).

По сведениям итальянской прессы, туринцы договорились с Икарди по условиям личного контракта, однако переговоры с «Интером» о сумме трансфера ещё продолжаются. При этом жена и агент нападающего Ванда Нара заявила, что Икарди не покинет миланский клуб этим летом.

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