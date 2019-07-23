«Бавария» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на товарищескую игру

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов—2019 «Бавария» — «Милан».



Ставка: обе забьют за 1.50.



«Уже 12 лет «Бавария» и «Милан» не играли между собой на официальном уровне. Так что любые матчи, даже товарищеские, нужно смотреть, нужно за ними следить.



Сейчас они встретятся в Международном кубке чемпионов. Кстати, в рамках этого турнира «Бавария» и «Милан» играли друг с другом в 2016 и 2017 годах. Матчи получались весёлые. В последний раз «Милан» разгромил «Баварию» со счётом 4:0. Годом ранее была зафиксирована результативная ничья (3:3), и в серии пенальти «Милан» был сильнее.



До этого «Милан» и «Бавария» встречались в Кубке Audi. Там тоже были весёлые матчи. У «Баварии» было преимущество в три мяча, и обе команды забивали. Я думаю, что в очередном предсезонном матче этих команд стоит ждать яркой и зрелищной игры. Почему? Тренеры экспериментируют, выбирают правильный и нужный состав под сезон. Пока не очень сыгрались связки в обороне у той же «Баварии», потому что там много изменений. «Милан» в еврокубках не сыграет, поэтому спокойно можно готовиться к старту сезона в Серии А.



Все эти моменты нужно учитывать, поэтому я бы поставил на «обе забьют». Мне кажется, эта ставка очень хорошо применима к этому матчу, потому что обе команды, скорее всего, забьют. Ставки не очень высоки, команды будут идти в атаку, а зрители должны увидеть красивый футбол», — сказал Керимов.