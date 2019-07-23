«Бавария» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на товарищескую игру

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов—2019 «Бавария» — «Милан».
Ставка: обе забьют за 1.50.
«Уже 12 лет «Бавария» и «Милан» не играли между собой на официальном уровне. Так что любые матчи, даже товарищеские, нужно смотреть, нужно за ними следить.
Сейчас они встретятся в Международном кубке чемпионов. Кстати, в рамках этого турнира «Бавария» и «Милан» играли друг с другом в 2016 и 2017 годах. Матчи получались весёлые. В последний раз «Милан» разгромил «Баварию» со счётом 4:0. Годом ранее была зафиксирована результативная ничья (3:3), и в серии пенальти «Милан» был сильнее.
До этого «Милан» и «Бавария» встречались в Кубке Audi. Там тоже были весёлые матчи. У «Баварии» было преимущество в три мяча, и обе команды забивали. Я думаю, что в очередном предсезонном матче этих команд стоит ждать яркой и зрелищной игры. Почему? Тренеры экспериментируют, выбирают правильный и нужный состав под сезон. Пока не очень сыгрались связки в обороне у той же «Баварии», потому что там много изменений. «Милан» в еврокубках не сыграет, поэтому спокойно можно готовиться к старту сезона в Серии А.
Все эти моменты нужно учитывать, поэтому я бы поставил на «обе забьют». Мне кажется, эта ставка очень хорошо применима к этому матчу, потому что обе команды, скорее всего, забьют. Ставки не очень высоки, команды будут идти в атаку, а зрители должны увидеть красивый футбол», — сказал Керимов.
- 23 июля 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
- 22 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 21 июля 2019
-
19:00
-
18:25
-
17:50
-
17:15
-
16:40
-
16:05
-
15:30
-
14:55
-
14:20
-
13:45