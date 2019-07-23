«Реал Мадрид» – «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на товарищескую встречу

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Реал» – «Арсенал» в рамках Международного кубка чемпионов.



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.79.



«В этом Международном кубке чемпионов, который проводится вот уже семь лет, никогда такого не было, чтобы команда выигрывала все три матча.



Кстати, в прошлом году выиграл «Тоттенхэм». А сейчас очень близок к успеху «Арсенал», потому что «Арсенал» победил в двух встречах. И вот теперь ему нужна ещё одна победа, и тогда «Арсенал» практически гарантирует себе первое место и этот достаточно престижный трофей.



Но вы помните, что лондонцы победили «Баварию» со счётом 2:1. И после этого была победа над «Фиорентиной» со счётом 3:0. Мы отмечали, что очень здорово выглядят молодые львы Унаи Эмери, обновлённая команда. Специалисты считают, что победа над «Фиорентиной» 3:0 не очень удачна по игре, но всё дело в том, что «Арсенал» играл фактически резервным составом.



Что касается «Реала», то тут другая ситуация. Ведь «Реал» играл с той же «Баварией» и проиграл 1:3. Тоже можно говорить, что сёт не по игре. Ведь дело в том, что в атаке мадридцы выглядели очень неплохо, просто немцы хорошо сыграли в защите, но моменты свои были у «Реала». А вот в обороне Мадрид, конечно, подкачал. Фактически все мячи «Баварии» были забиты в результате ошибок «Реала». Так что на это нужно обращать внимание Зидану.



Обе команды, вы помните, по стандартам прошлого сезона — неудачники. Сейчас все выглядят по-разному. Например, Зидану подкупили неплохих футболистов, и он делает ставку в этом турнире на людей, которых он знает, с которыми он чего-то добивался в своём прежнем цикле с «Реалом». И добивался многого и серьёзнозного. А «Арсенал» не может позволить такие приобретения, и вот у него эта самая молодёжь, которую Унаи Эмери бросает в бой. И вот такая интересная ситуация. Но повторяю, что вот-вот «Арсенал» завоюет кубок.



Ну а если хотите звонкую фразу, то в этом веке «Реал» ни разу не забивал «Арсеналу». Напомню вам статистику, потому что они играли в 2008 году в одной восьмой финала Лиги чемпионов и там, кстати, «Арсенал» победил со счётом 1:0, на выезде лондонцы сыграли 0:0. И потом был такой матч, менее серьёзный, когда «Арсенал» тоже выиграл 1:0. Вот и ни одного пропущенного мяча от «Реала» в этом веке!



Надо смотреть, где приобретения серьёзные, а где нет, где молодёжь. Мне кажется, что особенно в этой ситуации, за один шаг до победы в турнире, у «Арсенала» стимул-то побольше для победы в этом матче. И молодые ребята, которых я назвал молодыми, мне кажется, не упустят своего шанса в этом матче 24 июля.



Поэтому я сделаю вот такой прогноз. Может, даже немного перестрахуюсь, не поставив на победу. Но скажу, что в этой игре «Реал Мадрид» — «Арсенал», «Арсенал» не проиграет в основное время с коэффициентом 1.79», — сказал Гусев.