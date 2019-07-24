«Црвена Звезда» — «ХИК»: прогноз «Чемпионата» на отборочный матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «ХИК».



Ставка: победа «Црвены Звезды» минимум в 2 мяча за 1.76.



«У клуба «ХИК» внутреннее первенство в самом разгаре, однако «Црвена Звезда» уже успела провести несколько поединков и физически должна чувствовать себя прилично. По уровню футболистов разница в исполнительском мастерстве между командами колоссальная. Один Марко Марин стоит столько же, сколько весь коллектив Тони Коскели – € 5 млн.



Суммарная стоимость всех исполнителей сербского гранда в 10 раз больше, поэтому мы не станем изобретать велосипед и возьмём фору «-1,5» на хозяев за 1.76. В теории «Црвену Звезду» может устроить и 1:0, но «ХИК» пропустил на выезде в двух матчах, даже от команды с Фарерских островов. У Тони Коскели посредственный состав, и в следующем раунде Лиги чемпионов финнам делать нечего.



«Црвена Звезда» в прошлом сезоне пробилась в групповой этап, а затем достойно сражалась в самом сильном квартете с «Ливерпулем», «ПСЖ» и «Наполи». Попадание в топ-32 команд Европы является обязательным для коллектива Владана Милоевича, для чего желательно уже в первом поединке создать комфортный гандикап.



В клубе «ХИК» выступает немало легионеров, но их качество оставляет желать лучшего. Даже большинство поклонников «Зенита» вряд ли знают о Максиме Рудакове и Иване Тарасове, а из «Црвены Звезды» игроки каждый год уходят в клубы серьёзного уровня. Растить таланты в Сербии умеют и любят, поэтому в потенциале хозяев сомневаться не приходится».

«Црвена Звезда» — «ХИК». Прогноз: сербы раздавят финнов «Црвена Звезда» на голову превосходит «ХИК» по уровню индивидуального мастерства.