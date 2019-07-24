«Црвена Звезда» — «ХИК». Прогноз: сербы раздавят финнов

24 июля на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между лучшей командой Сербии и финским клубом «ХИК». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам и даже на фору «-1,5» в пользу коллектива ВладанаМилоевичааналитики предлагают поставить за коэффициент 1.76.

Прогноз матча «Црвена Звезда» — «Хик» (24.07.2019)

«Црвена Звезда» достаточно уверенно преодолела барьер первого квалификационного раунда и теперь является фаворитом в паре с клубом «ХИК». Сербский гранд по сумме двух матчей переиграл «Судуву» со счётом 2:1, но единственный гол литовцы забили на пятой добавленной минуте в Белграде, когда исход противостояния был уже понятен. В субботу коллектив ВладанаМилоевича стартовал с победы во внутреннем первенстве и постепенно набирает обороты.

«ХИК» легко по счёту разделался с «ХБ Торсхавн», хотя после домашних 3:0 в гостевой встрече финны уступали 0:2, после чего собрались и сравняли счёт в отдельно взятом матче. Во внутреннем первенстве команда Тони Коскели занимает всего лишь пятую позицию, имея на одну игру больше, чем основные конкуренты.

У клуба «ХИК» внутреннее первенство в самом разгаре, однако «Црвена Звезда» уже успела провести несколько поединков и физически должна чувствовать себя прилично. По уровню футболистов разница в исполнительском мастерстве между командами колоссальная. Один Марко Марин стоит столько же, сколько весь коллектив Тони Коскели – пять миллионов евро.

Суммарная стоимость всех исполнителей сербского гранда в десять раз больше, поэтому мы не станем изобретать велосипед и возьмём фору «-1,5» на хозяев за 1.76. В теории «Црвену Звезду» может устроить и 1:0, но «ХИК» пропустил на выезде два матча даже от команды с Фарерских Островов. У Тони Коскели посредственный состав и в следующем раунде Лиги чемпионов финнам делать нечего.

«Црвена Звезда» в прошлом сезоне пробилась в групповой этап, а затем достойно сражалась в самом сильном квартете с «Ливерпулем», «ПСЖ» и «Наполи». Попадание в топ-32 команд Европы является обязательным для коллектива ВладанаМилоевича, для чего желательно уже в первом поединке создать комфортный гандикап.

В клубе «ХИК» выступает немало легионеров, но их качество оставляет желать лучшего. Даже большинство поклонников «Зенита» вряд ли знают о Максиме Рудакове и Иване Тарасове, а из «Црвены Звезды» игроки каждый год уходят в клубы серьёзного уровня. Растить таланты в Сербии умеют и любят, поэтому в потенциале хозяев сомневаться не приходится.

Ставка на матч «Црвена Звезда» — «Хик» (24.07.2019)

«ХИК» в десять раз уступает «Црвене Звезде» по стоимости состава, идёт лишь на пятой строчке в чемпионате Финландии и испытывает трудности даже с командой с Фарерских островов. Коллектив ВладанаМилоевича на бумаге явно сильнее, а при поддержке горячих фанатов способен создать необходимый гандикап. Фора «-1,5» на хозяев за 1.76 выглядит логично.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой «-1,5» за 1.76.