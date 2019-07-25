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«Тоттенхэм» – «МЮ»: прогноз Жорди Гратакоса на товарищескую встречу

«Тоттенхэм» – «МЮ»: прогноз Жорди Гратакоса на товарищескую встречу
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Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт сегодня, 25 июля, в Шанхае.

Ставка: ничья за 3.55.

«Это встреча английских топ-команд, к которым этим летом очень много вопросов.

«Тоттенхэм» пока купил лишь одного топ-игрока, потерял Триппьера, и пока непонятна ситуация с Эриксеном – уходит он или остаётся. Без усиления повторить успех прошлого сезона вряд ли возможно.

Тем не менее команда провела позитивный матч с «Ювентусом», вырвав победу со счётом 3:2. Важно, что снова забивает Гарри Кейн, много пропустивший из-за травмы в прошлом сезоне.

В «МЮ» ситуация более запутанна. Команда с Сульшером обязана делать шаг вперёд, но, видимо, не всё в порядке в раздевалке, есть напряжение вокруг Поля Погба, возможен уход Лукаку в Италию. Есть угроза того, что звёзды не слишком сконцентрированы на футболе. Но даже в таком состоянии «МЮ» – топ-команда.

Думаю, в этом матче нас ждёт ничья – нет предпосылок, что кто-то из соперников гораздо сильнее другого. Рискну поставить на точный счёт – 1:1», — сказал Гратакос.

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