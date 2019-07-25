«Пяст» – «Рига»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч Лиги Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между польским клубом «Пяст» и латвийской «Ригой».



Ставка: победа «Пяста» и минимум 2 мяча в матче за 1.81.



«Сильнейшая команда Польши на минувшей неделе драматично вылетела из Лиги чемпионов. В течение пяти заключительных минут матча против борисовского БАТЭ дружина из Гливице на своём поле пропустила дважды — и рассталась с надеждами о групповой стадии топ-турнира.



Встреча с рижанами — повод не только взять реванш за конфуз, но и повысить котировки собственных акций, порядком упавших после понижения в ЛЕ. На домашней арене это делать «Пясту» проще, поскольку сумасшедшая поддержка фанов компенсирует тающие силы команды. Да и арбитры, бывает, «плывут» под давлением болельщиков. К тому же поляки наконец-то начинают набирать форму через игры: сезон только-только стартовал, а потому каждая встреча оптимизирует их тонус.



Прибалты, напротив, внушительную часть дистанции внутри страны провели — и возглавляют элитный дивизион. Правда, в отнюдь не самом сильнейшем первенстве за 20 туров они получили аж пять пробоин. И потому 12 пропущенных мячей в этом контексте теряют всякую показательность. Куда резоннее обратить внимание на поединок против «Дандолка», где за 180 минут основного времени и еще полчаса дополнительного ФК «Рига» лишь трижды (!) пробила в створ соперника. Правда, при этом выиграла, поскольку, во-первых, не пропустила, а во-вторых, лучше выступила в серии пенальти. Но одно дело окапываться против прямолинейных и полагавшихся на мощь ирландцев. С поляками такой номер вряд ли пройдет: как только «Пяст» получает мяч и контролирует темп, давление на чужие ворота можно чуть ли не руками трогать — так оно материализуется. Посему поверим, что нагнетать в Гливице хозяева будут постоянно и постараются уже в первом матче создать себе задел для попадания в следующий раунд», — сказал Герчиков.