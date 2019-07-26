Букмекеры назвали шансы «Арсенала» пройти «Нефтчи» в Лиге Европы
В первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» на своём поле уступил азербайджанскому «Нефтчи» со счётом 0:1. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил бразильский нападающий бакинского клуба Дарио Фредерико Да Силва. Букмекеры назвали шансы российской команды отыграться в ответной встрече и пройти в следующий этап соревнования.
Поставить на то, что по итогам двух матчей в 3-й отборочный раунд пройдёт «Нефтчи», можно за 1.37 (это соответствует вероятности 69%). Сделать ставку на проход команды Игоря Черевченко в следующий круг можно с коэффициентом 3.10 (31%).
Ответный матч состоится в Баку 1 августа. Победитель противостояния в 3-м отборочном раунде сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда».
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