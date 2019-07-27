«Уфа» – «Крылья Советов»: прогноз Георгия Черданцева на матч третьего тура РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч третьего тура РПЛ «Уфа» – «Крылья Советов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: ТБ 2,5 мяча за 2.52.



«Не люблю такие матчи. Из четырех матчей с участием этих команд три завершились со счетом 3:2. Причем в пользу соперников «Уфы» и «Крыльев». Значит ли это, что обязательно будет верх? Нет, хотя логично предположить, что, раз уж так весело команды начали чемпионат, почему бы так же и не продолжить?

«Уфе» бы пора взять какие-то очки, пока ноль. «Крылья» же, обыграв ЦСКА, почему-то не смогли воспользоваться ситуацией, закрепить хороший старт еще одной победой и дома пропустили три от «Краснодара», у которого полсостава новички. Думаю, акценты в линии расставлены верно, разве что в победу «Крыльев» на этом выезде не верю совершенно. Ну не должен Евсеев проигрывать три матча подряд».