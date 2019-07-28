«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.01.



«Знаменитое «эль-газико» все-таки пройдет в Оренбурге. Много было копий сломано, может ли «Оренбург» играть дома на искусственном поле. Но вот первый домашний матч в чемпионате, и такой хорошо знакомый соперник — «Зенит».



«Зенит» с 6 очками подходит ко второму туру. Но по игре есть вопросы. Шероховатости есть. Не так мощно смотрится «Зенит», как было на финише прошлого сезона. Но тому есть объективные причины. Кто-то чуть позже подъехал, кто-то чуть лучше готов. Есть новички. Дуглас Сантос тот же только привыкает к требованиям Семака.



Столько разговоров вокруг этой пары, что «Зенит» никогда не проигрывал, даже никогда не отдавал очки. Может быть, и сейчас так получится. Самое простое было бы — сыграть по правилу бывших и взять гол Сутормина, который сыграет на стадионе, где он был хорош в прошлом сезоне. Будет так? Не знаю. Посмотрел прогноз погоды. Искусственное поле, почти 30 градусов жары, по московскому времени матч в 14 часов. Это все, думаю, отпечаток на игру наложит. Игра будет медленной. «Оренбург» лоск прошлогодний потерял. Ушли Сутормин и Попович. С трудом «Оренбург» выжимает моменты. В матчах с «Ростовом» и ЦСКА, по сути, один настоящий момент был, когда бил Деспотович и выручил Акинфеев. Все остальное — киксы, какие-то подачи. И здесь вряд ли «Оренбург» что-то с игры создаст.



Вряд ли игра будет результативной. Можно было бы взять победу «Зенита» через тотал меньше. Можно рассмотреть победу ровно в 1 мяч».