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«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Ставки: «Зенит» выиграет за 1.60, «Зенит» победит в первом тайме за 2.20, Оренбург» не забьет за 1.95.

«Прогнозы — «Зенит» победит, «Зенит» победит в первом тайме, «Оренбург» не забьет. «Зенит» набирает форму, есть кем менять игроков, есть кому забивать. В данном случае Азмун много забивает.

«Оренбург», да, будет играть на своем поле, но как только «Оренбург» начнет раскрываться, то для «Зенита» будет манна небесная в плане контратак. «Оренбург» — не та команда, которая может сейчас соперничать с «Зенитом». Способна потревожить, но соперничать — нет".

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