ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: тотал 1-2 мяча за 1.95.



«Здесь я ожидаю тяжёлую и тягучую игру. Стоит ждать большое количество единоборств. Можно было бы поставить на жёлтые карточки. Не забываем, что именно в этом матче этого тура в Российской Премьер-Лиге будет использоваться VAR. Если он не очень серьёзно использовался в предыдущем матче «Динамо» — «Рубин», то здесь, в московском дерби, VAR будет задействован по полной программе.



Пока, если честно, целостности ЦСКА не показывает. В матче с «Оренбургом» вроде бы всё было неплохо, но снова не смогли сыграть на ноль, а в конце матча вообще могли упустить победу, если бы не великолепное спасение Игоря Акинфеева. У «Локомотива» были разные таймы. Что с «Рубином», что с «Тамбовым» первые таймы вроде бы неплохо, а во втором явно играли на удержание счёта.



Если вспомнить последний матч на «ВЭБ-арене», то тогда «Локомотиву» немного повезло в конце матча. Играя в меньшинстве, удалось реализовать стандарт, Хёведес забил победный мяч, и «Локо» выиграл со счётом 1:0. По традиции матчи между ЦСКА и «Локомотивом» складываются не очень результативно. Да, была игра 3:1 с дублем Тарасова, но когда это было? Три года назад.



Сейчас в этой системе координат всё может решить один гол, максимум может быть два. Поэтому в этом матче я бы остановился на варианте «тотал меньше 2,5 мяча», но он идёт не с самым жирным коэффициентом. Есть вариант с мультиколичеством забитых мячей. Я бы рассмотрел вариант с тоталом 1-2 мяча с коэффициентом под 2. Например, вариант 1:0 в ту или иную сторону вполне реален. Ничья 1:1, либо кто-то может выиграть в этом матче со счётом 2:0. Согласитесь, эта ставка более многогранная и интересная на эту встречу».