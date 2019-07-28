«Арсенал» – «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России в Туле
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Ростов» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Игра состоится 28 июля и начнется в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ставки: ничья за 3.10, тотал меньше 2,5 мяча за 1.55.
«На мой взгляд, команды равны. Вроде бы «Арсенал» должен иметь преимущество своего поля, однако не нужно забывать, что туляки еще выступают в Лиге Европы, которая забирает много энергии и эмоций. Таким образом, шансы команд здесь уравниваются. Практически не сомневаюсь, что «Ростов» наберет в Туле очки. На победу, конечно, коллектив Карпина вряд ли наиграет в гостях, а вот ничью точно зацепит".
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