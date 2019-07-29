«Рубин» – «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на игру 3-го тура чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 28 июля и начнётся в 19:00 мск.
Ставка: победа «Рубина» за 2.50.
«Мне понравился «Рубин» в первых турах. Эта команда долгое время играла от обороны. В этом году она полностью обновилась. Совершенно другой рисунок игры. Много молодых ребят, особенно хороши грузинские таланты. Свежесть появилась в игре «Рубина».
«Ахмат» оставил приятное впечатление в первом туре. Но во втором к команде были огромные вопросы, особенно, конечно, к обороне. Думаю, «Ахмат» проиграет в Казани. «Рубин» сейчас действительно хорош. Они играют в своё удовольствие, у них многое получается. Есть лёгкость. Но также не жду большого количества мячей, поскольку всё-таки «Ахмат» серьёзная команда и разгрома не потерпит», — сказал Ловчев.
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