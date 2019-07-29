«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Георгия Черданцева на матч 3-го тура РПЛ

Популярный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — «Ахмат».



Ставка: «Ахмат» забьёт за 1.54.



«Рубин» выиграет, я думаю. Четыре очка с двух выездов в Москву — это отличный результат. Шаронов, как выяснилось, в порядке, и «Рубин», несмотря на все свои кадровые изменения, к сезону готов, а тут ещё первый домашний матч и воодушевление публики от двух удачных выездных матчей. Но «Ахмат» — хорошая команда. 0:3 с «Уралом» — это какое-то недоразумение. Так проваливаться «Ахмат» не должен, и не думаю, что хорошо проведшая первый тур команда опять сыграет неудачно. Два поражения «Ахмата», который метит в еврокубки, на старте чемпионата? «Ахмат» не забьёт второй матч подряд? Не думаю», — сказал Черданцев.