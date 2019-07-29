«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру 3-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — «Ахмат».



Ставка: 1 или 2 гола в матче за 1.80.



«Матч должен получиться очень интересным, но в то же время крайне непростым. На это есть сразу несколько весомых причин, ведь встречаются два непредсказуемых соперника.



Многие хоронили «Рубин» ещё до старта чемпионата России, предрекая ему едва ли не вылет в Футбольную национальную лигу. Тем не менее казанцы на старте первенства являются главным открытием РПЛ. Сначала они сыграли вничью с московским «Локомотивом», при этом полностью переиграв соперника. Затем отобрали очки у другого столичного клуба. Казанцы одолели «Динамо» со счётом 1:0. Команда Романа Шаронова показала и доказала, что умеет терпеть, и вырвала победу в последнем туре, даже действуя в численном меньшинстве. Даже без звёзд в составе «Рубин» пока оставляет крайне приятное впечатление.



У «Ахмата» всё сложнее. Пока не очень ясно, в какой именно футбол будет играть команда Рашида Рахимова. Сначала был яркий матч с бронзовым призёром прошлого чемпионата «Краснодаром». Грозненцы могли забить очень много, но не реализовали уйму моментов, но всё-таки победили. Затем случился полнейший провал в выездном матче с «Уралом» и поражение с разгромным счётом 0:3.



Мне кажется, что игра будет непредсказуемой. Казанцам нужно наращивать положительные результаты, а грозненцам реабилитироваться после громкого поражения прошлого тура. Думаю, встреча должна получиться закрытой и осторожной с обеих сторон. Поэтому рекомендую присмотреться к варианту, что в матче будет забито один или два гола», — сказал Кривохарченко.