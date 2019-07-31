«Русенборг» – БАТЭ: прогноз Дмитрия Герчикова на отборочную игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Дмитрий Герчиков дал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» – БАТЭ.



Ставка: БАТЭ не проиграет за 2.11.



«Неделю назад команды разошлись в Борисове при 2:1 в пользу хозяев — и этим исходом, похоже, удовлетворились обе стороны. «Русенборг» не сомневается, что дома без труда забьёт минимум раз, после чего решит все вопросы о триумфаторе пары. Жёлто-синие же намереваются нужный перевес удержать, поскольку на их стороне опыт, сыгранность и гений Игоря Стасевича. Лучший футболист Беларуси в стартовом сражении чуть ли не в одиночку отутюжил северян, оформив гол плюс пас, а ещё шикарно сыграв в защите.



Как кажется, ответный поединок мало чем будет отличаться от стартового. В нём преимуществом «Русенборг» владел лишь территориально, и то под занавес каждого тайма. Впрочем, даже при таких раскладах до реально опасных моментов дело не доходило. Если Чичкан и вступал в борьбу, то делал это после ударов из-за предела поля. Мяч норвежцы забили со стандарта. А нервничать публику если и заставляли, то после индивидуальных обыгрышей со стороны Мелинга и Адегбенро. С обоими оппонентами Борисов наверняка сыграет внимательнее, как и «Русенборг» со Стасевичем. А это значит, что главные козыри соперников нивелируются.



В остальном же как по линиям, так и по тактике у оппонентов паритет. Соответственно рисковать и изобретать что-то новое придётся хозяевам матча. БАТЭ же шикарно забирает игры у команд, которые идут в атаку активно и раскрываются, оголяя зоны под контратаку. Если же учесть, что в тонус борисовчан пришёл форвард Дубаич, а всю неделю команда готовилась к игре на выезде, не отвлекаясь на кубки, то хороший шанс не проиграть в Трондхейме у жёлто-синих есть», — сказал Герчиков.