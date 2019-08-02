Аналитики назвали вероятность вылета Головина с «Монако» из Лиги 1

Первый сезон в «Монако» вышел для российкого полузащитника Александра Головина непростым. Клуб весь сезон боролся за выживание, заняв в итоге лишь 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Букмекеры принимают ставки на то, что «Монако» по итогам предстоящего сезона покинет элитный дивизион чемпионата Франции.
Поставить на то, что по итогам сезона-2019/20 в Лиге 1 «Монако» окажется в зоне вылета, можно с коэффициентом 11.00. Это соответствует вероятности 8%. Сделать ставку на то, что монегаски займут место выше 18-го, можно за 1.01 (92%).
Что касается Головина, то сделать ставку на его гол или голевую передачу в официальном матче за «Монако» в августе можно с коэффициентом 1.55 (вероятность 59%). Поставить на то, что россиянин в августе не отметится результативными действиями, можно за 2.30 (41%).
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