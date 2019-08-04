«Тамбов» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — «Арсенал».



Ставка: тотал второго тайма больше первого за 1.98.



«Арсенал» очень неубедительно играл с «Нефтчи» в Азербайджане именно с точки зрения качества футбола и совершенно справедливо покинул квалификационную кампанию Лиги Европы. Но теперь у туляков есть возможность спокойно играть в чемпионате России и не мучиться, как это было с «Уфой» в прошлом году.



В матче «Арсенал» может серьезно пострадать от «Тамбова» во втором тайме. «Тамбов» — команда не располагающая серьезным составом, но очень обученная. Только что мы это видели в матче со «Спартаком». Реализация у подопечных Григоряна просто великолепная.



«Арсенал» пропустил 3 мяча от «Нефтчи» во втором тайме. В игре «Арсенал» — «Ростов» 4 из 5 мячей влетели в сетку ворот также во второй половине встречи. Думаю, и предстоящей игре «Арсенала» фактор усталости будет основным. Поэтому сыграл бы «тотал второго тайма больше первого». На первый тайм у туляков, думаю, сил еще хватит, но во втором пойдут многочисленные ошибки».



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