«Башакшехир» — «Олимпиакос»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Башакшехир» — «Олимпиакос».



Ставка: «Олимпиакос» пройдёт дальше за 1.65.



«Противостояние турок и греков по определению не может быть спокойным. В таких матчах особенно важен фактор своего поля. Может, в Турции «Башакшехир» и может добиться сносного результата, но вот в ответной игре в Греции турок не ждёт ничего хорошего. Я просто поставлю на выход «Олимпиакоса» в следующий раунд. И дело не только и не столько в том, что у «Олимпиакоса» будет преимущество своего поля в ответной игре.



А как пирейцы играют дома, они уже показали в прошлом раунде, разгромив 4:0 чешскую «Викторию» после нулевой ничьей в первом матче. И без того мощный состав «Олимпиакоса» пополнил Матье Вальбуэна. А вот «Башакшехир» этим летом расстался с главным тренером, который и вытащил этот прежде скромный клуб на новые вершины. Едва ли эта, как принято говорить, тренерская команда сохранит свой прежний уровень. Поэтому ставлю на «Олимпиакос», — сказал Вишневский.