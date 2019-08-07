Хачанов — Вавринка: котировки на матч 2-го круга турнира в Монреале

В ночь с 7 на 8 августа мск в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале 6-й сеяный россиянин Карен Хачанов сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Вавринки можно с коэффициентом 1.62. Это примерно 58% вероятности. Шансы Хачанова букмекеры оценили коэффициентом 2.30 (42%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 24 гейма, можно за 1.88. С коэффициентом 1.92 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Вавринки в двух сетах (коэффициент 2.35).



Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем канадского противостояния Феликс Оже-Альяссим — Милош Раонич.