«Тун» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на отборочный матч Лиги Европы

Экс-футболист, главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Тун» — «Спартак». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Она состоится 8 августа на стадионе «Штокгорн Арена» в Туне.
Ставка: победа «Спартака» за 2.70.
«Тун» в швейцарском чемпионате — не самая сильная команда. В этой встрече я ставлю на победу «Спартака», ведь где им выигрывать, если не здесь, хотя от них можно сейчас ожидать чего угодно. Еврокубки должны помочь московскому клубу хоть где-то одерживать победы и выходить на тот уровень, который исторически команда заслуживает. Учитывая ситуацию «Спартака», им побеждать среднестатистическую команду Швейцарии нужно как дома, так и на выезде, поэтому ставлю на чистую победу московской команды», — сказал Радимов.
- 8 августа 2019
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