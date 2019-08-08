«Пюник» — «Вулверхэмптон»: прогноз Константина Генича на игру Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Пюник» — «Вулверхэмптон». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: победа «Вулверхэмптона» и меньше 4 мячей в матче за 1.95.
«Пюник» — возмутитель спокойствия с главным тренером Александром Тархановым. Он прошёл героически два раунда квалификации. И теперь у себя в Армении он будет принимать «Вулверхэмптон». В прошлом сезоне «волки» обыграли дважды не кого-нибудь, а победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль».
Конечно, «Вулверхэмптон» сильнее. «Пюник» героически прошёл сначала «Шкупи», затем отбился неимоверным образом от «Яблонеца». Три-четыре железных момента было у хозяев, а один гол всё бы решил в пользу «Яблонеца». «Пюник» выстоял. И теперь он будет принимать такого статусного соперника. Да и съездить в Англию на замечательные олдскульные английские стадионы, сыграть там с «Вулверхэмптоном» — это очень круто для команды и становления армянского футбола.
Но со спортивной точки зрения «Вулверхэмптон» сильнее, причём намного. Не знаю, всё ли решится в первом матче. Но мне кажется, «Пюнику» даже у себя дома, при поддержке горластых болельщиков будет сложно справиться. Были уже проблемы с «Яблонецом». С «волками» их будет не меньше.
Но разгрома не жду. Сыграл бы «победа «Вулхверхэмптона» и тотал меньше 3,5 мяча» за 1.96. Даже можно сыграть «Пюник» с плюсовой форой», — сказал Генич.
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