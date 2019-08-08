«Торино» — «Шахтер» Солигорск: прогноз Александра Аксенова на Лигу Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Торино» — «Шахтер» Солигорск.



Ставка: победа «Торино» с форой (-2) за 1.70.



«У «Торино» достаточно любопытная еврокубковая судьба. Дело в том, что по итогам прошлого сезона «Торино» не попал в Лигу Европы. Но там был «Милан», который дисквалифицирован, поэтому свободное место досталось «Торино». Вот такая интересная история.



С учетом того, как туринцы провели прошлый сезон, мне кажется, все здесь для них должно сложиться нормально. «Торино» должен попасть в групповой этап, с учетом еще и того, какие соперники пока попадаются на пути. Сначала был «Дебрецен». «Торино» с легкостью прошел эту команду. Сейчас есть «Шахтер» Солигорск, абсолютно незнакомый для нас клуб. «Торино» в этой паре выглядит самым настоящим грандом.



«Торино» очень здорово играет в атаке, очень много забивает. Уже, кстати, известен потенциальный соперник в следующем раунде. Это будет либо «Пюник», либо «Вулверхэмптон». Это уже сложнее задача, но у «Торино» очень хорошие шансы оказаться в групповом раунде Лиги Европы, а может быть, замахнуться и на что-то большее.



Что касается «Шахтера», то команда нам совсем неизвестна. «Торино» имеет всех тех, кто в прошлом году был в полном порядке, тот же Белотти. Поэтому думаю, что будет победа, победа уверенная. Я бы даже поставил на победу с форой (-2). Вот такая задумка. Думаю, что «Торино» дома может победить крупно», — сказал Аксенов.

